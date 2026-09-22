BOLZANO. Un appartamento in affitto nel capoluogo altoatesino, un annuncio pubblicato su un noto portale online e una trattativa apparentemente normale. Ma dietro quella proposta, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Corvara in Badia, si nascondeva una truffa costata 2.100 euro a una giovane donna di Brunico. Al termine delle indagini i militari hanno denunciato un 39enne italiano residente a Milano, ritenuto responsabile del raggiro.

La vicenda risale allo scorso agosto, quando la giovane aveva trovato online l'annuncio per l'affitto di un appartamento a Bolzano. Dopo aver contattato il presunto proprietario, la trattativa era proseguita attraverso un'applicazione di messaggistica. L'uomo, che secondo gli investigatori avrebbe utilizzato false generalità, aveva chiesto alla donna anche una copia dei documenti d'identità, inviandole successivamente un link fraudolento che utilizzava abusivamente il nome di una nota piattaforma dedicata agli affitti.

Convinta della regolarità dell'operazione, la vittima aveva quindi versato 2.100 euro su un conto corrente bancario. Subito dopo l'accredito, però, il presunto locatore aveva annullato la trattativa, sostenendo di non aver mai ricevuto il denaro. Poco dopo si era reso irreperibile, bloccando ogni contatto telefonico. La giovane si era così rivolta ai carabinieri, presentando querela.

Gli accertamenti dei militari di Corvara in Badia hanno consentito di risalire al reale intestatario del conto e di ricostruire i successivi movimenti del denaro. Secondo gli investigatori, dopo aver ricevuto la somma il 39enne avrebbe effettuato diversi giroconti verso un conto corrente estero, nel tentativo di rendere più difficile il tracciamento. L'uomo è stato quindi denunciato per truffa commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici. Resta ferma la presunzione d'innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.