NALLES. La famiglia cambia e, con essa, cambiano anche i bisogni e le difficoltà quotidiane. Dal costo della vita alla ricerca di una casa, dalla gestione dei figli all’assistenza dei familiari, sono numerose le questioni che richiedono risposte politiche concrete. È il tema al centro dell’assemblea provinciale della Soziale Mitte della Svp, che si è svolta sabato 10 ottobre nella casa delle associazioni di Nalles con il titolo «Famiglia in trasformazione. Lo sguardo al futuro».

«La famiglia non deve diventare un’impresa faticosa. Gli apprezzamenti da soli non bastano: servono condizioni che funzionino nella vita quotidiana», ha dichiarato la presidente Gabi Morandell, indicando nella casa, nella conciliazione tra lavoro e vita privata, nei servizi di cura e nella sicurezza economica alcuni degli ambiti su cui intervenire.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Svp Dieter Steger, il presidente della Provincia Arno Kompatscher, la consigliera provinciale Waltraud Deeg e l’assessora tirolese alle politiche sociali Eva Pawlata. Steger ha ribadito la necessità di riconoscere e sostenere chi cresce i figli e chi si prende cura dei familiari, sottolineando il ruolo della solidarietà verso chi si trova in difficoltà.

Al centro della giornata il confronto «Di cosa ha bisogno la famiglia del futuro?», che ha riunito esperienze e punti di vista differenti. Dal dibattito è emerso che non esiste un unico modello familiare e che le esigenze possono cambiare sensibilmente da una situazione all’altra. Restano però alcuni problemi condivisi: la mancanza di tempo, le difficoltà economiche, l’organizzazione dei servizi e il riconoscimento del lavoro di cura.

Christa Ladurner ha richiamato l’attenzione sul desiderio di molti genitori di trascorrere più tempo con i figli, spesso sacrificato per far fronte all’aumento delle spese. Josefa Brugger ha evidenziato che il sostegno economico è importante, ma non sufficiente a risolvere ogni difficoltà. Leon Pergioca ha invece chiesto che le famiglie con una storia migratoria siano considerate fin dall’inizio nella definizione delle politiche pubbliche.

Tra le priorità indicate dall’assessora provinciale Rosmarie Pamer figurano la conciliazione tra lavoro e famiglia, il sostegno precoce ai nuclei familiari e il contrasto alla povertà educativa. Pawlata ha posto l’accento anche sulla distribuzione ancora diseguale dei compiti familiari e assistenziali tra uomini e donne.

La conclusione dell’assemblea è stata affidata alla vicepresidente della Soziale Mitte, Kunhilde von Marsoner Holzner, che ha sottolineato la complessità delle politiche familiari e l’importanza di mantenere un confronto costante con le persone. Per l’ala sociale della Svp, la sfida è trasformare le diverse esperienze delle famiglie altoatesine in interventi capaci di rispondere alle necessità concrete della vita quotidiana.