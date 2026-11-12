BOLZANO. «Ho visto i nuovi macchinari fare cose straordinarie, fino a poco tempo fa impensabili». Federica Ferro, primaria di Radiologia all'ospedale di Bolzano, parla di intelligenza artificiale nella Giornata mondiale di questa disciplina medica. «Stiamo vivendo un'autentica rivoluzione che porterà noi medici a lavorare meglio. L'AI non ci sostituisce, ci affianca».

Ferro ha partecipato al congresso nazionale della Società italiana di Radiologia medica e interventistica (Sirm), conclusosi ieri a Milano, dal quale è arrivato un messaggio chiaro: «L'intelligenza artificiale non permetterà solo di migliorare la lettura dei referti radiologici, ma avrà un risvolto positivo perché libera tempo per una migliore cura multidisciplinare, su cui punta la medicina oggi».

In estrema sintesi, funziona come una sorta di super-assistente del medico: analizza radiografie, Tac e risonanze magnetiche in pochi secondi, evidenziando dettagli difficili da individuare. Addestrata su milioni di immagini, può riconoscere microfratture, piccoli noduli o segni iniziali di un tumore, segnalando le aree sospette.

«L'AI sta diventando un supporto importantissimo in Radiologia», spiega Ferro. «Attraverso algoritmi capaci di analizzare rapidamente grandi quantità di immagini, ci può aiutare a individuare reperti sospetti, effettuare misurazioni, confrontare gli esami nel tempo e stabilire la priorità degli esami da refertare, segnalando quelli che potrebbero richiedere un'attenzione più rapida».

Un aiuto particolarmente utile nello screening mammografico, ma anche nelle situazioni caratterizzate da carichi di lavoro elevati e affaticamento, come durante una lunga guardia. «In sintesi offre al radiologo una sorta di secondo sguardo e lo aiuta a focalizzare l'attenzione sui reperti potenzialmente più rilevanti. Attenzione: non sostituisce il radiologo, ma può affiancarlo contribuendo a migliorare efficienza, tempestività e sicurezza. Al medico rimangono l'interpretazione delle immagini, l'integrazione con la storia clinica e la responsabilità della diagnosi».

«La stiamo implementando»

Resta da capire quanto queste tecnologie siano già presenti negli ospedali altoatesini. «In parte sì. Ma stiamo mettendo in piedi un progetto ad hoc, la stiamo implementando», anticipa la primaria. Il piano coinvolge le Radiologie di tutti e sette gli ospedali dell'Asl, chiamate a collaborare nell'introduzione dei nuovi strumenti.

198mila prestazioni l'anno

La necessità di innovare è legata anche agli elevati volumi di attività. Nel solo Comprensorio sanitario di Bolzano vengono eseguite e refertate ogni anno circa 198mila prestazioni diagnostiche: 115mila radiografie, quasi 33.500 Tac e oltre 12.500 risonanze magnetiche. A queste si aggiungono circa 11.500 ecografie, 15.500 mammografie ed ecografie mammarie, più di 8.500 screening mammografici e oltre 1.100 procedure di radiologia interventistica.

Quasi 70mila prestazioni riguardano pazienti del Pronto soccorso e poco meno di 39mila persone ricoverate.

Sul fronte della sicurezza, le diverse metodiche presentano caratteristiche differenti: radiografie e Tac utilizzano radiazioni ionizzanti, mentre ecografie e risonanze magnetiche non ne fanno uso. «Gli esami che impiegano radiazioni ionizzanti vengono eseguiti solo quando il beneficio atteso supera il possibile rischio. Grazie alle tecnologie moderne e a protocolli personalizzati, possiamo ottenere immagini di elevata qualità diagnostica utilizzando dosi di radiazioni molto contenute. Una mammografia, ad esempio, comporta un'esposizione relativamente bassa. L'obiettivo è utilizzare ogni metodica in modo mirato e il più possibile sicuro».

Il lavoro di équipe

Dietro un servizio di Radiologia efficiente c'è il lavoro di un'intera squadra. Accanto ai medici operano tecniche e tecnici sanitari di Radiologia medica e personale infermieristico, figure fondamentali per garantire esami professionali e sicuri.

In tutti e sette gli ospedali dell'Asl è presente personale specializzato, pronto a effettuare gli accertamenti necessari anche di notte, nei fine settimana e nelle situazioni di emergenza. Un servizio spesso poco visibile ai pazienti, ma che nei momenti cruciali può contribuire a salvare vite.

«La Radiologia è un lavoro di squadra», conclude Ferro. «Il confronto costante con gli specialisti è fondamentale: è grazie a questa collaborazione interdisciplinare che le immagini si trasformano in decisioni per il percorso di cura».