BOLZANO. Donare le proprie ferie a un collega che deve assistere un figlio malato. In Italia l'istituto delle ferie solidali è stato introdotto nel 2015 con il decreto attuativo del Jobs Act e da allora inserito gradualmente nei contratti dei settori pubblico e privato. In Alto Adige i sindacati ne avevano chiesto l'introduzione per i dipendenti pubblici e ora la misura è entrata nel nuovo pacchetto di interventi per il personale provinciale.

Approvato ieri dalla giunta, il provvedimento sarà oggetto della contrattazione collettiva per il comparto dell'amministrazione provinciale. «Il personale potrà così cedere giorni liberi a colleghe e colleghi che, tra l'altro, assistono un figlio minorenne con particolari necessità di cura», spiega l'assessora Magdalena Amhof.

Tra gli altri punti che arriveranno al tavolo figurano un maggiore riconoscimento per chi assume responsabilità particolari e la valorizzazione di alcuni profili professionali.

Soddisfazione da parte dei sindacati, che auspicano però l'estensione delle misure a tutti i dipendenti pubblici, attraverso il coinvolgimento dell'intercomparto. «Qui la contrattazione tende a essere più lenta, ma è importante che non ci sia troppa differenza tra i comparti», spiega Michaela Grasberger, segretaria generale della federazione funzione pubblica del sindacato Sgb/Cisl. «Mi riferisco alla cessione delle ferie, ma anche ad altri obiettivi previsti nel pacchetto delle contrattazioni, per ora limitati al comparto dell'amministrazione provinciale, come per esempio l'anticipazione del Tfr».

Le ferie solidali

Il piano prevede che le ferie possano essere cedute da un collega all'altro in una situazione specifica: la necessità di assistere un figlio minorenne che richiede cure costanti. Potranno essere trasferiti soltanto giorni di ferie o riposi già maturati ed eccedenti le quattro settimane annuali obbligatorie.

«Limiti molto stretti – osserva Grasberger –. Noi avremmo puntato a necessità di cura più ampie. Sappiamo bene, ad esempio, le difficoltà delle lavoratrici nel prendersi cura dei genitori malati».

La sindacalista considera comunque il provvedimento un primo passo: «Sicuramente è importante. Al tavolo delle contrattazioni chiederemo però di elaborare un po' questo articolo e soprattutto di renderlo fattibile per tutti i dipendenti pubblici».

Una delle ultime storie legate alla cessione delle ferie risale all'anno scorso: a Latina 85 dipendenti comunali hanno donato 175 giorni a una collega che doveva assistere il figlio gravemente malato. Sempre nel 2025, a Milano, un dipendente delle Poste ha ricevuto 38 giorni dai colleghi per prendersi cura del padre. «La richiesta di portare questa possibilità in Provincia è partita dagli stessi lavoratori», sottolinea Grasberger.

Gli altri punti

Il pacchetto prevede anche incentivi per le attività altamente specializzate e indennità per chi fa parte delle commissioni esaminatrici, compresi i segretari. Sarà inoltre rivista l'indennità per i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, alla luce delle maggiori responsabilità e dei compiti affidati.

Sul fronte dei profili professionali è previsto il reinquadramento degli addetti alle pulizie e una ridefinizione delle figure di bidelli e ausiliari, sulla base delle mansioni effettivamente svolte. Sarà infine introdotta un'indennità per l'immediato impiego presso il Centro situazioni provinciale.

Non è stata invece accolta la richiesta dei sindacati di riconoscere un incentivo economico al personale amministrativo della Provincia. «Una decisione che penalizza una categoria composta in larga parte da donne, impegnate quotidianamente nella gestione di pratiche, contributi, richieste e procedure di elevata responsabilità, svolgendo un ruolo essenziale per il funzionamento dell'amministrazione e per i servizi rivolti a cittadini, imprese ed enti», riferisce Grasberger.

I fondi

Per gli ulteriori obiettivi contrattuali previsti nel pacchetto, la giunta ha deciso di mettere a disposizione fino a 760mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

«Servizi pubblici di qualità richiedono personale qualificato e motivato. Chi assume compiti particolari, si fa carico di grandi responsabilità o sostiene colleghe e colleghi in un momento di difficoltà merita anche un riconoscimento adeguato – conclude Amhof –. Con il nuovo mandato per le trattative vogliamo valorizzare in modo mirato il personale provinciale e rendere l'Amministrazione provinciale un datore di lavoro sempre più moderno e attento agli aspetti sociali».