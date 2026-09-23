AGGIORMENTO ore 11

Il titolare del maso non risulta rintracciabile e sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che stanno cercando di accertare dove si trovi e soprattutto se sia sano e salvo.



RENON. Un vasto incendio è divampato nella notte al Vogelhauserhof di Longostagno, sul Renon. Le fiamme hanno completamente avvolto il fienile della fattoria, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Sette capi di bestiame sono stati portati in salvo.

L'allarme è scattato attorno all'1.17. Quando i primi vigili del fuoco volontari sono arrivati sul posto, il fienile era già completamente avvolto dalle fiamme. Sono quindi confluite nella zona diverse squadre dei corpi della zona, impegnate soprattutto a evitare che il rogo potesse estendersi agli edifici adiacenti.

Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon Rogo distrugge fienile nella notte sul Renon

Durante le operazioni, i soccorritori sono riusciti a mettere in salvo sette animali che si trovavano nella struttura interessata dall'incendio. Il lavoro delle squadre ha inoltre consentito di circoscrivere le fiamme, evitando conseguenze ancora più pesanti per il maso.

Le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica sono proseguite per diverse ore. In azione, oltre ai vigili del fuoco volontari della zona, anche i vigili del fuoco professionisti di Bolzano e l'Unione distrettuale. Restano da chiarire le cause dell'incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti.