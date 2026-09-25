BOLZANO. Si sarebbe presentata come una possibile badante dopo aver conosciuto la vittima attraverso i social network, riuscendo così a entrare nella sua abitazione e a conquistarne la fiducia. Poi avrebbe utilizzato la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio” per sottrargli i monili d’oro che indossava e 300 euro in contanti. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri al termine delle indagini su un episodio avvenuto il 19 settembre ai danni di un pensionato bolzanino invalido.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Bolzano, la donna, dopo essersi impossessata dei preziosi e del denaro, si sarebbe allontanata raggiungendo un’automobile con targa estera. A bordo l’avrebbero attesa altre due persone, un uomo e una donna, indicate dagli investigatori come complici.

La denuncia è stata presentata nel pomeriggio del 20 settembre. I militari della Sezione Operativa hanno quindi effettuato un sopralluogo nell’abitazione dell’anziano, dove sono stati trovati e sequestrati due mozziconi di sigaretta che, secondo gli investigatori, sarebbero stati lasciati dalla donna durante la permanenza in casa.

Le successive verifiche hanno consentito ai carabinieri di risalire a tre cittadini stranieri, un uomo e due donne, denunciati all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato contestate. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità ulteriori e possibili collegamenti con altri episodi analoghi.