BOLZANO. Il Frecciarossa delle 13.12 da Bolzano a Roma continuerà a circolare anche durante la stagione invernale. È stata scongiurata la cancellazione del collegamento, inizialmente prevista con il cambio dell'orario ferroviario, grazie all'intervento della Provincia autonoma di Bolzano e al confronto con Trenitalia. Confermata anche la corsa nella direzione opposta, con partenza dalla capitale alle 10.45.

La questione era emersa nelle scorse settimane, quando era stata annunciata la soppressione del collegamento Frecciarossa Bolzano-Sibari. La decisione della Regione Calabria, che finanzia il servizio, di orientare il collegamento verso Milano e Torino avrebbe infatti comportato anche la perdita della corsa tra Bolzano e Roma delle 13.12.

Senza una soluzione alternativa, tra la partenza mattutina delle 7.12 e quella pomeridiana delle 15.12 si sarebbe creato un intervallo di circa otto ore senza collegamenti diretti. Una situazione che avrebbe interessato anche i viaggiatori diretti da Roma verso l'Alto Adige.

A intervenire è stata la Provincia, che ha avviato un confronto con Trenitalia per mantenere il servizio. «Si tratta di un collegamento molto richiesto dai passeggeri e importante per garantire un'offerta attrattiva verso sud», ha spiegato l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, sottolineando che il dialogo con la compagnia ferroviaria ha permesso di trovare una soluzione.

Con la conferma della corsa, l'Alto Adige continuerà ad avere otto collegamenti giornalieri ad alta velocità con Roma: sei operati da Trenitalia e due da Italo. Da questi collegamenti sarà inoltre possibile raggiungere numerose altre destinazioni dell'Italia meridionale con un solo cambio.

La Provincia guarda intanto anche al potenziamento dei collegamenti internazionali. Alfreider ha ribadito il sostegno al progetto di cooperazione tra Trenitalia, Öbb e Db, che punta ad ampliare l'offerta ferroviaria tra Italia e Germania, con l'introduzione di collegamenti Frecciarossa verso Monaco di Baviera già dall'estate 2027.