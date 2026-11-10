BOLZANO. Sabato aveva fatto le prove generali, rubando una giacca. Poi, domenica, un colpo dopo l'altro: telefonini, portafogli, borsoni. Un 23enne bolzanino è riuscito a intrufolarsi un po' ovunque - negli spogliatoi, sugli spalti, a bordo vasca - durante l'ultimo "Swimmeeting", manifestazione internazionale di nuoto che ogni anno, a novembre, si svolge nella piscina "Albert Pircher" di via Maso della Pieve. Vittima dei furti, gli stessi atleti.

Tra le denunce arrivate in Questura, quelle di due giovani talenti di Bressanone, un 15enne e un 16enne, e di un membro del comitato organizzatore (Ssv Bozen). Colpiti dai furti anche alcuni genitori che si trovavano in tribuna a seguire i figli.



L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale.