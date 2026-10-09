BOLZANO. Furti nei negozi del WaltherPark, un commesso aggredito e una colluttazione con la polizia, conclusa con il ferimento di un agente. È successo nella serata di ieri, giovedì 8 ottobre, all'interno del centro commerciale di Bolzano, dove un 26enne marocchino è stato arrestato dalla Squadra Volante per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione di furto in atto. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane indicato dagli addetti alla sicurezza come responsabile di alcuni episodi avvenuti nei negozi della struttura. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 26enne si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, concluso con una colluttazione durante la quale gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Uno dei poliziotti è rimasto ferito, riportando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, poco prima il giovane aveva rubato alcuni articoli sportivi, successivamente recuperati dal personale di sicurezza, e tentato di sottrarre un dispositivo elettronico. Avrebbe inoltre aggredito uno dei commessi. Accompagnato in Questura, il 26enne, richiedente asilo e con precedenti di polizia, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Sempre nella giornata di ieri, il questore Giuseppe Ferrari ha disposto l'espulsione e l'accompagnamento al centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi, al momento della liberazione, di un altro cittadino marocchino, di 33 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. L'uomo era stato arrestato due giorni prima dalla polizia dopo aver compiuto una spaccata in un negozio di via Museo, a Bolzano. Nei prossimi giorni è previsto il rimpatrio nel Paese d'origine.