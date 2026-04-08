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Il caso

Furti d'auto, fughe ad alta velocità e incidenti: arrestato quindicenne a Bolzano

Gli episodi in via Milano e in via Genova. Il ragazzino si trova adesso nel carcere minorile di Treviso

Aliosha Bona

BOLZANO. Quindici anni compiuti a febbraio. Uno studente di seconda superiore. Che il pomeriggio non va al campetto a giocare a pallone o a casa a fare i compiti. Ruba auto.

Era accaduto a inizio marzo. Non contento, lo ha rifatto venerdì scorso. Sempre lui, il quindicenne, che è stato arrestato e ora si trova all'interno del carcere minorile di Treviso.

 

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