Furti d'auto, fughe ad alta velocità e incidenti: arrestato quindicenne a Bolzano

BOLZANO. Quindici anni compiuti a febbraio. Uno studente di seconda superiore. Che il pomeriggio non va al campetto a giocare a pallone o a casa a fare i compiti. Ruba auto.

Era accaduto a inizio marzo. Non contento, lo ha rifatto venerdì scorso. Sempre lui, il quindicenne, che è stato arrestato e ora si trova all'interno del carcere minorile di Treviso.