BOLZANO. Un furto in un negozio di abbigliamento sportivo del Waltherpark si è concluso con l'arresto di un ventiseienne, bloccato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, dopo una segnalazione arrivata al 112.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, cittadino egiziano, classe 2000, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, avrebbe tentato di allontanarsi dal punto vendita dopo aver sottratto della merce. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, avrebbe inoltre spintonato il personale di sicurezza del centro commerciale.

La segnalazione ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri di Bolzano, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Le pattuglie hanno raggiunto rapidamente il centro commerciale e sono riuscite a bloccare il ventiseienne prima che potesse allontanarsi, riportando la situazione alla normalità.

La merce recuperata, costituita da capi d'abbigliamento per un valore complessivo di circa 500 euro, è stata restituita ai responsabili del negozio.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato e messo a disposizione della Procura di Bolzano, che ha disposto il suo invio a giudizio direttissimo.

L'intervento rientra nell'attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri nel capoluogo, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori.

Come precisato dai Carabinieri, la colpevolezza della persona arrestata dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.