BOLZANO. Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano per un furto con spaccata messo a segno nella notte del 17 luglio ai danni di un noto esercizio commerciale del centro storico, nei pressi di piazza Walther. L'indagine, conclusa in meno di 48 ore, ha consentito di individuare non solo l'autore materiale del colpo, ma anche i tre presunti complici che avrebbero partecipato all'azione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la notte del 17 luglio un giovane straniero senza fissa dimora ha infranto la vetrina del negozio, introducendosi all'interno e impossessandosi del registratore di cassa contenente circa cento euro in monete. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie dell'Arma che hanno avviato i rilievi e le prime attività investigative.

Le indagini si sono concentrate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini. Il lavoro dei carabinieri ha permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica del furto e di accertare che il giovane non avrebbe agito da solo. Dalle telecamere è emerso infatti che un complice gli aveva fornito una bicicletta utilizzata per raggiungere rapidamente il negozio e fuggire dopo il colpo.

Nel frattempo altri due complici, un uomo e una donna, lo attendevano a poca distanza, nella zona del Duomo di Bolzano. Qui sarebbe avvenuto lo scambio della refurtiva, con il registratore di cassa consegnato ai due fiancheggiatori. Successivamente i quattro si sono allontanati in direzioni diverse nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Grazie alla conoscenza del territorio e agli accertamenti svolti, i militari sono riusciti a rintracciare e identificare tutti i presunti partecipanti al furto. L'autore materiale è stato denunciato per danneggiamento e furto aggravato, mentre gli altri tre sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per concorso in furto aggravato.

L'operazione, sottolineano i carabinieri, conferma l'impegno dell'Arma nel contrasto ai reati predatori e nella tutela delle attività commerciali del capoluogo altoatesino.