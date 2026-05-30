Furto nel negozio di fiori: il ladro s’è portato via anche le mance

BOLZANO. Ha agito da solo. A mani nude ha aperto la porta a vetro in pieno centro per rubare le mance delle commesse e un cellulare. Il furto messo a segno alle 2.30 circa della notte tra mercoledì e giovedì al negozio di fiori Mg Decoration nel complesso del Palais Campofranco rientra, purtroppo, il quel fenomeno che sembra essere inarrestabile dei furti ai danni delle attività commerciali del centro cittadino. Dalle immagini della videosorveglianza si vede l'operato di un solo uomo di circa 30 anni. Il malvivente agisce con estrema calma, vestito con maglietta a mezze maniche, pantaloncini corti e indossando ciabatte.



Si è introdotto nel locale dall'ingresso di via della Mostra e intrattenersi all'interno dell'attività commerciale rovistando principalmente dietro al bancone alla ricerca di soldi o oggetti di valore. Considerando che la cassa viene portata via ogni sera, l'uomo è andato via portando le mance che le due commesse avevano raccolto in circa sei mesi di lavoro, il telefono cellulare del negozio, finanche il caricabatterie, un paio di forbici e anche un thermos. Il locale non è allarmato perché costituisce anche l'ingresso per gli ospiti dell'albergo le cui stanze trovano posto al piano di sopra. Il malvivente, in tutta sicurezza, è salito anche ai piani superiori per assicurarsi che non vi fosse altro da rubare.



Le due commesse, nonostante tutto, si sono dette fortunate perché «il ladro non ha rovinato o danneggiato i fiori e le piante che qui custodiamo con cura - dichiarano -. Inoltre ci sono molti vasi di valore e il ladro non li ha rubati né rotti». Le mance, però, un centinaio di euro in tutto, sono andate perdute. «I fioristi non ne guadagnano molte. Noi due le mettevamo insieme per poi dividerle o per pagarci una cena. Certo c'è amarezza perché qualcuno è venuto e ha frugato tra le nostre cose e questo non ci fa sentire al sicuro».



Intanto è stata sporta la denuncia alla polizia i cui agenti hanno effettuato il sopralluogo e acquisito le immagini della videosorveglianza dove si vede nitidamente il volto del malvivente. Il furto rappresenta per il negozio di fiori il secondo episodio in poco tempo dato che già un anno fa i ladri avevano fatto visita all'attività commerciale. Intanto la porta d'ingresso del locale è stata riparata e rinforzata. Ai ladri, per entrare, non basterà più l'uso delle sole mani. Intanto le indagini della polizia proseguono per risalire all'autore del furto. I tratti del volto sono chiari nelle immagini delle telecamere e l'uomo sembrerebbe essere personaggio già noto alle forze dell'ordine.