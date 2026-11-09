BOLZANO. Prosegue il confronto tra Provincia autonoma di Bolzano e Comune di Bolzano sul progetto della Galleria di Monte Tondo, quarto lotto della circonvallazione cittadina. Nella mattinata di lunedì 9 novembre 2026 si è svolto un nuovo incontro tecnico per esaminare le possibili soluzioni progettuali, con particolare attenzione agli imbocchi nord e sud e all'organizzazione dei futuri cantieri.

Alla riunione hanno partecipato, per la Provincia, l'assessore Daniel Alfreider, il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Martin Vallazza e i tecnici provinciali. Per il Comune erano presenti il sindaco Claudio Corrarati, l'assessore ai Lavori pubblici e all'Urbanistica Stephan Konder e l'assessora alla Mobilità Johanna Ramoser.

I progettisti di PlanTeam, EUT Engineering, Pasquali-Rausa Engineering e Sölva – Christian Sölva Landscape Architecture hanno illustrato le varianti ancora tecnicamente percorribili per gli accessi alla galleria. Il tratto centrale del tunnel, che attraverserà prevalentemente la roccia, rimane invece invariato. Il progetto è finanziato dalla Provincia di Bolzano.

Tra gli aspetti approfonditi figurano le possibili interferenze con la falda acquifera, la ferrovia e l'autostrada A22, oltre alle conseguenze sugli edifici, sulle proprietà private e sul tessuto urbano. Sono state valutate anche la compatibilità con i futuri sviluppi urbanistici e le ricadute paesaggistiche delle diverse soluzioni.

Particolare attenzione è stata dedicata alle aree di cantiere, sia a nord sia a sud della galleria. I tecnici hanno presentato le possibili localizzazioni, gli accessi e l'organizzazione logistica, illustrando attraverso esempi di opere già realizzate i potenziali effetti sulla circolazione, sulle abitazioni e sulle attività economiche.

L'incontro ha consentito di fornire ulteriori chiarimenti alle richieste avanzate dal Comune di Bolzano e di condividere la documentazione tecnica aggiornata. Non è stata ancora individuata una soluzione definitiva: Provincia e Comune esamineranno gli approfondimenti per stabilire i prossimi passaggi e scegliere la configurazione ritenuta più adatta alla città.