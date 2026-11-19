BOLZANO. Sono oltre trecento i rider in città, di diverse nazionalità e quasi tutti giovani. Gino Rindone, con i suoi 66 anni rappresenta una eccezione. È sicuramente il bolzanino più adulto che fa questo lavoro a tempo pieno. Ha cominciato 5 anni fa e da allora ha percorso oltre 210 mila chilometri in sella a uno scooter per consegnare pizze, pokè o qualsiasi altra cosa che le persone ordinano ma che non hanno voglia di andare a ritirare. «È un lavoro duro. Bisogna viaggiare in qualsiasi condizione climatica. Se stai male non lavori e non guadagni. Se ti fai male o prendi multe, è tutto a tuo carico. Ma a me piace e lo faccio volentieri» spiega il 66enne che tra 8 mesi e 10 giorni andrà in pensione.

Rindone non "nasce" rider ma ristoratore. «Sono stato socio del ristorante Terminal in via Perathoner - ricorda -. Ho venduto le mie quote e ho aperto il bar Barbin in via Claudia Augusta. L'ho chiuso dopo alcuni anni». Nel 2021 sale in sella a una bicicletta elettrica iniziando l'avventura che ancora oggi continua. «Ad inserirmi in questo contesto è stato il mio amico Daniele Da Re. Lui è un calzolaio ma anche rider quando ha tempo». Un secondo lavoro che fanno in tanti. Ha comprato una bicicletta e ha iniziato a pedalare. «Per tre mesi ho pedalato perdendo 10 chili di peso», racconta scherzando. Quando ha capito che poteva essere un lavoro, ricorda, «ho comprato uno scooter. Dovevo lavorare e non potevo massacrarmi di fatica».

Del resto l'impegno quotidiano è anche di otto ore al giorno. «Mi collego alla piattaforma dalle 11 alle 15 per raccogliere le richieste dell'ora di pranzo, e dalle 18 alle 22 per la cena». La piattaforma a cui Rindone fa riferimento è quella della catena a cui è iscritto e dove ha l'account. Nel momento in cui si collega è a disposizione e deve aspettare l'arrivo di un messaggio che gli indichi il locale da cui prelevare il cibo, l'indirizzo a cui deve consegnarlo e la cifra che gli verrà riconosciuta per la consegna. «Al di là di ciò che la gente pensa è un lavoro a tutti gli effetti e anche ben retribuito, o almeno io ne sono soddisfatto» afferma. Spiega inoltre la differenza tra chi lavora in bicicletta e chi lo fa in motorino. Con la bici si lavora in centro, nella ztl, facendo tante piccole consegne per un guadagno minimo di 3,77 euro lordi.

«Con lo scooter non si può entrare nella ztl ma si lavora fuori fino ai piccoli centri. Fare una consegna sul Renon porta via tanto tempo, comporta una spesa per il carburante e un rischio maggiore di incidenti, ma frutta anche 20 euro. Ovviamente si fanno meno consegna ma tanti chilometri in più». Del resto con il suo Liberty 125, in un anno e mezzo ha percorso 70mila chilometri. «Con il ciclomotore precedente, in meno di 4 anni, ho percorso 140mila chilometri totalizzando, così 210mila chilometri in poco più di 5 anni». I quintali di cibo che ha consegnato, invece, non sono quantificabili, ma sono numerosi come gli episodi strani che gli sono capitati. Uno recentemente.

«Due mesi fa ho portato un pokè in via Dalmazia. Busso e mi apre una ragazza bellissima, seminuda che, con naturalezza, ha preso il suo pokè e mi ha pagato senza farsi nessun problema». Ci sono poi i rischi «perché se non trovi il cliente o questi non ti paga, rischi di vederti addebitato il costo del cibo». C'è poi l'aspetto più fastidioso e che lo amareggia. «I clienti spesso non riconoscono il nostro lavoro. Fai tanti chilometri per portare loro da mangiare e non ti offrono nemmeno un bicchiere d'acqua, soprattutto d'estate quando fa caldo».

Le mance, poi, «capita spesso che i clienti non abbiano abbastanza soldi per pagare interamente il conto. Se sono pochi centesimi, per accelerare si chiude un occhio e si va via a prendere il prossimo ordine». La pensione però ormai è vicina. «Non credo che smetterò completamente, ma certamente ridurrò di molto il lavoro. Del resto a me piace farlo. Si sta all'aperto e si incontra gente. Anche questo è essere rider».