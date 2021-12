Giornata per la pace, il 1° gennaio niente processione ma preghiera ecumenica in duomo a Bolzano

BOLZANO. In occasione della 55.ma Giornata mondiale della pace, la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, il Katholisches forum e il "Giardino delle religioni" invitano alla preghiera per la pace nel Duomo di Bolzano, sabato primo gennaio 2022, alle 17.

Alla celebrazione sarà presente anche il vescovo Ivo Muser. Centrale, spiega una nota, sarà il messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale 2022, che ha per tema "Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura".

Quest'anno si è rinunciato alla tradizionale processione per le vie del centro di Bolzano, ma gli organizzatori invitano i partecipanti a portare una lanterna che può essere accesa in duomo alla Luce di Betlemme. La celebrazione, durante la quale saranno recitati testi di preghiera di diverse religioni e confessioni, sarà trasmessa in diretta dall'emittente diocesana Radio Sacra Famiglia-inBlu.