BOLZANO. Un'ora di confronto diretto per dare voce ai residenti e raccogliere le esigenze del territorio. Il Consiglio di Quartiere Gries-San Quirino rinnova l'appuntamento con lo Sportello di ascolto, l'iniziativa pensata per avvicinare cittadini e istituzioni e creare uno spazio di dialogo sulle questioni che riguardano la vita quotidiana del quartiere.

Il prossimo incontro è in programma mercoledì 25 novembre, dalle 18 alle 19, nella Sala B dell'Antico Municipio di Gries, in piazza Gries 18, nel sottotetto dell'edificio.

L'appuntamento è aperto a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che desiderano incontrare i rappresentanti del Consiglio, conoscere più da vicino le loro funzioni e portare all'attenzione degli organi di quartiere problemi, richieste e suggerimenti. Lo sportello sarà anche un'occasione per approfondire le attività svolte e le competenze dell'organismo.

L'obiettivo è favorire una partecipazione più diretta alla vita del quartiere, mettendo al centro l'ascolto e il confronto. Un momento di dialogo rivolto all'intero Consiglio, senza distinzioni di appartenenza politica, per raccogliere proposte e individuare possibili miglioramenti per la comunità.