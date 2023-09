Guardia di Finanza, il nuovo comandante Dinoi: «L’Alto Adige non è immune alle infiltrazioni criminose»

Incidente, nella mattinata di oggi, lunedì 4 settembre, nei pressi del tunnel in direzione Laives. Per cause ancora da accertare, un grosso camion a 4 assi ha urtato sulla fiancata sinistra una autovettura. Può essere che uno dei due mezzi si sia allargato sulla carreggiata, provocando il contatto. Contatto che, a parte i danni ai mezzi, non ha avuto per fortuna gravi conseguenze. Disagi, invece, alla circolazione.