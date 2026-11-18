BOLZANO. «Scenari internazionali e di guerra ibrida?» è il titolo dell’incontro organizzato dal Gruppo alpini di Gries per venerdì 20 novembre 2026. Il relatore sarà il senatore Luigi Spagnolli, da anni socio del gruppo.

L’appuntamento è alle 18 alle scuole Archimede, in via Duca d’Aosta 46, a Bolzano.

In Senato Spagnolli è segretario della commissione Affari esteri e difesa e della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Fa inoltre parte della commissione Politiche dell’Unione europea.

Per raggiungere la sede dell’incontro si entra dal cortile della scuola media Archimede, dove è disponibile un parcheggio per le auto.