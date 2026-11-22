BOLZANO. Due anni di passione che iniziano con la stangata di Natale. «Da quindici anni ci dicono che partirà il cantiere del nuovo garage. E adesso, che finalmente ce l'hanno fatta, è Natale. Lunedì spariscono tutti i parcheggi su piazza Vittoria, perderemo clienti in un periodo per noi fondamentale. Non ci voleva». I negozianti sono quasi rassegnati. Associazioni di categoria (Confesercenti e Unione) e commercianti hanno un pensiero unico che si articola in vari punti: «Si poteva rinviare, slittare a gennaio sarebbe stato meglio ma forse il bando imponeva altre tempistiche. E poi non era il caso di far coincidere due cantieri tanto impattanti, garage e polo bibliotecario. Sì è vero, il Comune ha scovato 140 posti auto alternativi, ma si tratta di palliativi. Chi va a fare acquisti nella zona di corso Libertà non va a parcheggiare in piazza Tribunale, le borse pesano. E non si può pensare alla bici come correttivo universale. Tanti clienti arrivano da fuori città».

Via ai lavori preliminari

Scattano lunedì - come annunciato a fine ottobre dall'assessora alla Mobilità Johanna Ramoser - i lavori preliminari di allestimento del cantiere del parcheggio multipiano di piazza Vittoria. L'avvio dell'intervento comporterà, la soppressione immediata sulla piazza di circa 140 posti auto, di cui oltre 120 blu a pagamento e circa 25 bianchi.

Benetello: ho sperato che iniziassero a gennaio

«Il malumore degli associati è pesante. Ho sperato fino all'ultimo che il cantiere iniziasse a gennaio ma ci saranno stati tempi tecnici da rispettare». Mirco Benetello, direttore di Confesercenti, dice che due cantieri importanti che vanno avanti paralleli, bloccano un intero rione e che forse si poteva aspettare la fine del primo. «Senza parcheggi è dura. Per fortuna il bolzanino pedala ma ci sarà da soffrire in un momento non certo facile per il commercio visto che negli ultimi 10 anni in tutta la provincia hanno chiuso 160 attività, la stragrande maggioranza delle quali si trova a Bolzano». Piazza Tribunale darà una mano? «L'impatto sui negozi sarà pari a zero. Nessuno va a parcheggiare così lontano». A fine lavori possibile una Ztl in corso Libertà. Lei cosa ne pensa? «Una volta spaventavano, adesso ci siamo resi conto che funzionano, ma solo in presenza di attività con forte attrattività».

Landi (Nuova Cappelli): clienti, il 20% da fuori

«I disagi? Saranno inevitabili per tutte le attività commerciali anche per quelle come la nostra che lavorano in prevalenza con persone del quartiere che si muovono a piedi o in bicicletta». Parla così Marcello Landi della libreria Nuova Cappelli di corso Libertà: «Resta comunque un 20% di clienti che arriva dagli altri quartieri o da fuori Bolzano che non potrà più parcheggiare in piazza Vittoria». Il danno è imprescindibile.

Zennaro: dovevano fare un cantiere alla volta

«Il cantiere del Polo bibliotecario è scattato a settembre e adesso tocca a questo. Non va. La sintesi è una sola: restiamo bloccati o comunque fortemente penalizzati per più di due anni». Erica Zennaro, titolare della pescheria di corso Libertà, per carattere non si perde d'animo: «Ma stavolta è dura. Il problema è reale e importante. I parcheggi in piazza Tribunale e gli altri qua e là non servono. Finirà come già faccio il sabato: il cliente fa la spesa e poi chiama , così mandiamo una commessa tra piazza Mazzini e angolo corso Italia a consegnare la merce. E vogliamo parlare di piazza Mazzini che di sabato conta pochissime bancarelle ma hanno tolto i parcheggi? Mah».

Rizzolli (Unione): forse si poteva posticipare l'inizio

«Comprendo perfettamente le preoccupazioni dei commercianti di Piazza Vittoria, soprattutto in un periodo così importante come quello natalizio e in una situazione già complicata dai lavori del Polo bibliotecario. Non ci voleva». Thomas Rizzolli, presidente mandamentale dell'Unione di Bolzano città, dice di non conoscere nel dettaglio le condizioni previste dal bando e gli eventuali vincoli contrattuali che hanno determinato l'inizio dei lavori proprio in questo momento. «Detto questo, se si fosse trattato semplicemente di una questione di poche settimane, senza particolari obblighi o conseguenze contrattuali, ritengo che posticipare l'inizio dei lavori a dopo il periodo natalizio sarebbe stato un gesto di attenzione e sensibilità nei confronti delle attività commerciali, già fortemente sotto pressione. Dopo tanti anni di attesa, qualche settimana in più avrebbe potuto dare un po' di ossigeno ai commercianti, consentendo loro di affrontare almeno il periodo più importante dell'anno con maggiore serenità».

Naturalmente non si tratta di mettere in discussione la necessità delle opere pubbliche, ma di cercare quando possibile, chiude Rizzolli, «un equilibrio tra le esigenze dei cantieri e quelle di chi ogni giorno lavora e investe nella nostra città».