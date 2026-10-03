BOLZANO. Anche le esperienze e le esigenze di pazienti e famiglie contribuiranno alla definizione del Piano sanitario provinciale 2027-2030. Il Centro di Tutela dei Diritti del Malato – Odv è stato infatti coinvolto nel gruppo di lavoro promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, partecipando in particolare al sottogruppo dedicato alla sanità territoriale.

L’associazione esprime un giudizio positivo soprattutto sul metodo adottato durante gli incontri, che definisce concreti e orientati all’approfondimento delle questioni. «Non si tratta di momenti formali, ma di veri incontri di lavoro, nei quali le questioni vengono affrontate nel merito, ascoltate e approfondite». Il Centro sottolinea inoltre il dialogo instaurato con l’assessore provinciale alla Salute, Hubert Messner, apprezzandone la disponibilità al confronto sulle problematiche riscontrate quotidianamente sul territorio.

Al tavolo di lavoro l’associazione porterà l’esperienza maturata a contatto con cittadini, persone fragili e famiglie, con particolare attenzione all’accessibilità dei servizi, alla continuità assistenziale, alla prevenzione, alla presa in carico delle persone con patologie croniche, all’assistenza domiciliare e all’integrazione tra ambito sanitario e sociale.

«Dietro ogni scelta organizzativa ci sono persone, famiglie e bisogni reali», sottolinea il Centro, che considera la partecipazione al Piano sanitario 2027-2030 un’opportunità per tradurre le esperienze raccolte sul territorio in contributi utili alla programmazione della sanità altoatesina. «Siamo pronti a fare la nostra parte, con spirito costruttivo, ma anche con la serietà che un tema come il diritto alla salute richiede».