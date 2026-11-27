BOLZANO. Da quattro-sei minuti a pochi secondi: è il tempo con cui Fercam risponde oggi alle richieste di trasporto urgente sulle tratte in cui utilizza l'AI-powered quoting, il progetto pilota di quotazione basato sull'intelligenza artificiale. Il gruppo di trasporti e logistica con sede a Bolzano ha raccontato questa esperienza di recente a Milano, al convegno in cui l'Osservatorio Contract Logistics «Gino Marchet» del Politecnico di Milano ha illustrato i risultati della ricerca 2026.

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