VELLOI. Al termine della ME-BO, superstrada Merano-Bolzano, raggiungiamo Foresta e prima di arrivare a Tel prendiamo sulla destra la strada che sale a Velloi / Vellau, frazione di Lagundo. Seguendo le indicazioni ci portiamo nel parcheggio della cestovia di Velloi. In realtà non si tratta di una funivia ma di una cestovia storica che ci porta nel cuore del Gruppo di Tessa.

Per chi la utilizza è un vero viaggio nel tempo: sembra di salire in montagna in un carrello della spesa. Un tempo in Alto Adige c’erano molti di questi impianti, mentre oggi è l’ultimo rimasto in funzione e la sua prima corsa risale al 1965.

Scesi dall’impianto, dopo pochi metri di salita raggiungiamo la Leiter Alm (1522 m), ristorante e punto d’incrocio dei sentieri 24, 25 e 25D.

Noi prendiamo il sentiero 25D, percorso che segue inizialmente una comoda forestale in direzione ovest, per poi ricongiungersi con il segnavia 26 che risale da Velloi. Superato il guado del Rio Tell (Töllbach), il cammino cambia volto: la traccia si inerpica nel fitto bosco, offrendo panorami spettacolari sulla Val Venosta.

Lungo il sentiero si incrociano antiche vie di accesso, come quelle provenienti da Rablà o dal maso Greiter, silenziose testimoni di una frequentazione secolare dei pendii del Gruppo di Tessa.

Il percorso prosegue con pendenze decise e numerosi tratti esposti al sole, rendendo la sosta alla Casa del Valico (Hochganghaus, 1839 m) particolarmente gratificante. Il rifugio alpino, incastonato in un anfiteatro naturale, è dominato dalle cime del Cigot (Tschigat) e della Cima Rossa (Spronser Rötelspitz).

Queste vette del Gruppo di Tessa, mete ambite per gli escursionisti esperti, richiedono preparazione e allenamento. Noi, alla ripresa del cammino, prendiamo il sentiero 24, Alta Via di Merano, in direzione est.

Con numerosi saliscendi panoramici e tratti scalinati raggiungiamo a 1800 metri di quota il lungo ponte sospeso che supera il canalone sotto la Cima Rossa, mentre in valle si notano le case di Parcines.

Chiudendo l’anello verso l’incrocio con il sentiero 25, si ritorna in breve alla Leiter Alm. Da qui, un ultimo sguardo al panorama e il rientro alla stazione a monte della cestovia di Velloi completano un’esperienza che unisce il piacere del trekking in montagna alla memoria storica di un impianto che, a decenni dalla sua costruzione, resta un simbolo della tradizione alpina altoatesina.

Un’escursione nel Gruppo di Tessa che invita a rallentare, ascoltare il silenzio dell’alta quota e apprezzare la bellezza aspra e maestosa delle montagne dell’Alto Adige.





LA SCHEDA

Zona: Val Venosta - Merano

Gruppo: Tessa

Mappe: 4LAND: 185 - TABACCO:

011

Dislivello metri: 470

Tempi ore: 3:10

Distanza Km: 9,6

Valutazione: E

Itinerario: stazione a monte della cestovia (1470), Leiteralm (1522), forestale, sent. 26 e 7, Casa del Valico (1839), sent. 24, Leiteralm (1522), cestovia (1470).

Data escursione: agosto 2023