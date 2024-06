Il Gambero Rosso dà i voti al sushi. In Alto Adige due eccellenze

BOLZANO. Sushi: combinazione perfetta tra le parole “su” (aceto) e “meshi” (riso), arte antica che ha conquistato i palati di tutto il mondo e che torna a essere celebrata da Gambero Rosso nella nuova edizione della Guida Sushi 2025. Che vede segnalati anche due ristoranti in Alto Adige (una in Trentino). Tra sushi bar, insegne fusion, fine dining, osterie, take-away e delivery, la Guida del Gambero interpreta questo nuovo scenario con una selezione accurata dei migliori luoghi dove gustare il cibo giapponese più famoso al mondo: 223 indirizzi di insegne che hanno investito in qualità e innovazione, tra sapori autentici, ma anche contaminazioni più moderne, per un cibo sempre più popolare che continua ad attirare nuovi consumatori.

Le Tre Bacchette

Sono 32 le eccellenze premiate con le “Tre bacchette” che offrono le migliori proposte di sushi lungo tutto lo stivale: la maggior parte si concentra a Milano, oggi capitale della cucina giapponese in Italia, una delle prime città nel nostro Paese ad aver accolto i primi ristoranti. A partire dalla celebre insegna Poporoya da cui parte la storia del sushi a Milano nel 1989 con lo chef Hirazawa Minoru, detto Shiro, che pian piano è riuscito a vincere la ritrosia degli italiani per una cucina allora misteriosa. Si rivelano una grande sorpresa, invece, regioni come la Puglia e la Campania, più legate alle tradizioni mediterranee e che invece hanno assistito negli ultimi anni a un incremento significativo di ristoranti che offrono specialità giapponesi, spesso reinterpretate con un tocco locale. Assente il Molise.

Il Trentino Alto Adige

Nessun “tre bacchette” in regione. Ma con tre insegne segnalate, le più importanti città del Trentino Alto Adige fanno da apripista alla cultura culinaria giapponese confermando una tendenza più ampia che vede nel sushi un’alternativa, apprezzata per la varietà di sapori e l'arte della preparazione. Una nuova sfida per questa regione molto legata alle tradizioni dove le nuove tendenze gastronomiche potrebbero dare vita a un'interessante fusione tra tradizione e modernità. Bamboo Alpensushi di Bolzano è un’insegna nota in città a chi ricerca una proposta di sushi in una cornice quieta ed elegante, recentemente è stata rinnovata negli interni e nella proposta. Sushi Minto di Merano con la sua cucina fusion e la sua offerta sushi ampia all’interno di una struttura recentemente rinnovata che spicca nel quartiere residenziale di Merano. Sushi Zen di Trento, un locale curato ed elegante che spicca per longevità nel capoluogo trentino e dove la cucina a vista mette in scena una grande varietà di piatti della tradizione e proposte più creative. (gz)