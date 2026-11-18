BOLZANO. Il Landhausbar compie dieci anni. Il locale, di fronte alla stazione ferroviaria e gestito dalla cooperativa sociale Renovas, offre dal 2016 opportunità di inserimento lavorativo a persone con disabilità. L’anniversario è stato celebrato mercoledì 18 novembre 2026 alla presenza, tra gli altri, dell’assessore provinciale al Patrimonio Christian Bianchi.

Nel suo intervento, Bianchi ha ricordato la decisione presa dalla Provincia dieci anni fa. Per gli spazi di Palazzo Provinciale 2 era stata valutata anche la possibilità di una locazione tramite gara. La Provincia scelse di mettere i locali a disposizione di un progetto di inclusione lavorativa.

«A dieci anni di distanza possiamo riconoscere il valore di quella scelta», ha detto Bianchi. L’assessore ha spiegato che il patrimonio pubblico «può diventare uno strumento attraverso il quale creare opportunità, inclusione e valore» e ha indicato il Landhausbar come «un esempio concreto e consolidato».

Bianchi ha ringraziato Renovas e quanti hanno contribuito al progetto in questi dieci anni. «Esperienze come questa dimostrano che valorizzare può significare anche mettere gli spazi pubblici nelle condizioni di generare un beneficio che va oltre il loro valore economico», ha concluso l’assessore.