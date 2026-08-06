BOLZANO. Dopo svariati decenni di presenza in piazza Vittoria, il mercato settimanale del sabato si prepara ad una nuova collocazione temporanea per consentire l'avvio, a partire dal prossimo autunno, del cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato multipiano di piazza Vittoria.

Il primo mercato nella nuova configurazione, una sorta di vera e propria prova generale in vista di quanto poi accadrà ogni sabato durante il cantiere per il parcheggio interrato, sabato 8 agosto e interesserà le vie e le piazze limitrofe all'attuale sede, con tutti i 128 posteggi assegnati agli operatori.

"Spostare un appuntamento così radicato nella vita della Città non è stata una decisione semplice, né facile o presa a cuor leggero" sottolineano il Sindaco di Bolzano Claudio Corrarati e l'Assessora alla Mobilità Johanna Ramoser. "Proprio per questo abbiamo lavorato con grande attenzione ed impegno coinvolgendo tutti i soggetti interessati e cercando di programmare ogni aspetto nel dettaglio".

Quello di sabato 8 agosto sarà infatti una sorta di test operativo, spiega il Comune. L'Amministrazione comunale verificherà il funzionamento della nuova organizzazione, valutando eventuali modifiche legate alla disposizione dei banchi, alla viabilità, alla sicurezza e alla gestione dei flussi di cittadini. Il successivo appuntamento con il mercato settimanale sarà sabato 22 agosto.

In occasione dello svolgimento del mercato, dalle ore 6.00 alle ore 18.00, saranno istituiti temporanei divieti di sosta e modifiche alla circolazione nelle aree interessate.

Le principali zone coinvolte saranno: piazza Mazzini (area parcheggio a sud di Corso della Libertà); Corso della Libertà, nel tratto tra piazza Mazzini e piazza della Vittoria; piazza della Vittoria, nel tratto tra Corso della Libertà e via Diaz; via Giuliani e via Locatelli, con modifiche alla circolazione; via Manci e via Diaz. Saranno inoltre sospesi temporaneamente alcuni tratti di pista ciclabile in Corso della Libertà e piazza della Vittoria. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, saranno previste deviazioni delle linee autobus interessate, con transito su via Manci e via Diaz e l'istituzione di una nuova fermata in via Manci.