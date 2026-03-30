Il Tar respinge il ricorso per il maxi parcheggio di piazza Vittoria: avanti con l’iter

BOLZANO. Con sentenza n. 74/2026 il Tar di Bolzano ha respinto il ricorso presentato da Martinelli & Benoni S.r.l., in proprio e nella sua qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti Con.Fid.Station S.r.l. e Rimond Innovative Constructions and Developments S.r.l., relativo alla procedura aperta indetta dal Comune di Bolzano per la concessione di costruzione e gestione del nuovo parcheggio interrato in piazza della Vittoria.

La procedura di gara era stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa composto da Parcheggi Italia S.p.A., in qualità di mandataria, e da PAC S.p.A., Erdbau S.r.l. e Geobau S.r.l. in qualità di mandanti. Con la decisione del Tar viene quindi confermata la validità dell'iter amministrativo svolto dal Comune, informa una nota.

A seguito della sentenza, l'Amministrazione comunale può ora procedere secondo il programma previsto con la stipula della concessione-contratto e con l'avvio delle successive fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

"Si tratta di una decisione importante - commenta il sindaco Claudio Corrarati - che consente all'Amministrazione di proseguire nel percorso intrapreso per la realizzazione di un'infrastruttura attesa e significativa per la Città. L'intervento rappresenta infatti un tassello rilevante sia per migliorare l'offerta di sosta nell'area centrale, che per accompagnare la riqualificazione complessiva di uno spazio urbano di grande valore come piazza della Vittoria".

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stephan Konder sottolinea come ora sia possibile riprendere pienamente il percorso operativo: "Nei prossimi giorni incontreremo i soggetti aggiudicatari per definire il cronoprogramma delle prossime fasi. L'obiettivo è procedere con la stipula della concessione e con la progettazione esecutiva, così da poter avviare il cantiere, se non interverranno ulteriori imprevisti, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno".

Il progetto prevede la realizzazione in piazza della Vittoria di un parcheggio articolato su cinque piani interrati, con una capacità complessiva di 390 posti auto e 39 posti moto. I primi tre livelli saranno destinati prevalentemente alla sosta a rotazione, con spazi riservati anche agli abbonamenti per residenti, mentre i livelli più profondi ospiteranno box auto e posti moto destinati alla vendita sul mercato.

Il costo complessivo dei lavori è di 19.993.892,66 euro. La durata complessiva della concessione è fissata in 38 anni a partire dalla sottoscrizione del contratto, mentre la durata stimata dei lavori è di 570 giorni. Contestualmente alla costruzione dell'autorimessa interrata è prevista anche la riqualificazione superficiale di piazza della Vittoria, con l'obiettivo di restituire alla città uno spazio pubblico rinnovato e più funzionale.