In piazza Mazzini i dissuasori metallici per impedire i “bivacchi”

BOLZANO. Dissuasori metallici contro chi trascorre le ore in piazza Mazzini. Sono stati montati dalla filiale bolzanina della banca Mediolanum, per salvaguardare le proprie vetrine e ridare decoro alle facciate dei propri uffici a pianterreno.

I primi a trovare soluzioni alternative, a Gries, negli anni scorsi erano stati i responsabili dell'Aspiag: per evitare che i senzatetto trascorressero giorno e notte all'asciutto sopra le calde grate del supermercato Despar tra via Diaz e corso Libertà, si era addirittura dovuta richiedere una sorta di concessione edilizia, per montare una recinzione fissa. Ora in zona i senza tetto non ci sono più, in compenso da mesi un gruppo di mendicanti, almeno sei o sette, quotidianamente si alterna a chiedere l'elemosina a chi entra ed esce dal supermercato.

In modo spesso molesto, dandosi il cambio per tutto il giorno.

Un altro problema riguarda piazza Mazzini, dove le frequenti visite della municipale e delle forze dell'ordine stanno contribuendo a migliorare la situazione, ma in zona i residenti lamentano comunque la presenza di personaggi poco raccomandabili, dagli spacciatori agli ubriachi, fino a chi bivacca e lorda. Alla banca, arcistufi della situazione, hanno pensato bene di installare dei dissuasori metallici sferici, a terra: così, è impossibile sedersi o sdraiarsi. Chi vuole, deve farlo altrove.