BOLZANO. È fuggito in pigiama dall’appartamento in fiamme, riuscendo a mettersi in salvo. Il proprietario della casa, al secondo piano di una palazzina in via Maso della Pieve, è rimasto illeso nell’incendio scoppiato questa sera.

Sul posto sono intervenuti con diversi mezzi i vigili del fuoco permanenti, affiancati da alcune squadre di volontari. È arrivata anche un’ambulanza del 118. I pompieri hanno spento le fiamme in meno di dieci minuti.

Il rogo ha interessato almeno due stanze, distruggendo il mobilio, mentre il fumo ha invaso gli altri locali dell’appartamento. Il proprietario ha indicato come possibile causa un corto circuito, ma l’origine dell’incendio è ancora in corso di accertamento.