BOLZANO. Ottimizzano i sistemi energetici, riducono gli imballaggi, sviluppano soluzioni acustiche intelligenti e aiutano a trovare la consulenza finanziaria più adatta: sei nuove start-up sono state ammesse allo Start-up Incubator del NOI Techpark, portando il quartiere dell'innovazione altoatesino a contare 115 realtà, tra aziende e start-up. All’ultima call per entrare nello Start-up Incubator del Parco tecnologico si sono candidate 34 start-up. Da alcune settimane, sei di loro fanno parte dell’ecosistema del NOI.

«Constatiamo con particolare piacere che start-up locali e internazionali trovano nel nostro quartiere dell’innovazione le condizioni ideali per sviluppare la propria impresa», afferma Ulrich Stofner, Ceo del NOI Techpark.

La start-up altoatesina KØLD sostituisce le cassette monouso in polistirolo utilizzate per il trasporto del pesce con contenitori isotermici riutilizzabili e dotati di un sistema di refrigerazione autonomo. Le KØLD Return Box sono state sviluppate e brevettate da Juri Foppa e Daniel Zanotelli. Il sistema è gestito e prodotto in Alto Adige ed è disponibile sia come prodotto sia attraverso un modello di condivisione dei contenitori. «Il NOI Techpark ci offre gli spazi e la rete di contatti necessari per far crescere la nostra idea. Il nostro obiettivo è trasformare la start-up in un’alternativa riutilizzabile e scalabile per una logistica del pesce più sostenibile» spiega Juri Foppa, Ceo di KØLD.

Anche le start-up provenienti da altri Paesi trovano al NOI le condizioni ideali per sviluppare le proprie idee. La start-upsvizzera kuafu ha creato una piattaforma che mette in connessione gestori di rete e gestori immobiliari, consentendo di coordinare in modo intelligente risorse energetiche come batterie, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e impianti fotovoltaici. La soluzione permette di utilizzare la rete in modo più efficiente e di ridurre i costi energetici. Kuafu è stata fondata da Federica Bellizio e Hanmin Cai al Politecnico federale di Zurigo (ETH). «Per noi, il NOI Techparkrappresenta il ponte naturale tra l’ecosistema svizzero da cui proveniamo e il mercato energetico italiano», afferma Federica Bellizio, Ceo di kuafu.

Oltre a KØLD e kuafu, altre quattro start-up sono entrate a far parte di NOI: Denaria mette in contatto clienti e consulenti finanziari attraverso una piattaforma di matching trasparente, basata su dati, modalità di lavoro e recensioni verificate. Propero Quantum sviluppa software quantistici che aiutano le aziende a gestire in modo più efficiente e sostenibile processi complessi nella produzione, nella pianificazione del personale, nella gestione dell’energia e nella logistica. BINB, con NeoraLab, sviluppa una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che supporta i team biotech, farmaceutici e di ricerca nello sviluppo, nella valutazione e nella selezione mirata di nuovi principi attivi. Dolosoniqrealizza sistemi acustici adattivi che riducono i rumori indesiderati e possono essere utilizzati laddove le soluzioni tradizionali raggiungono i propri limiti. La start-up si rivolge ad aziende, hotel, officine e privati.

«È straordinario vedere come un numero sempre maggiore di fondatrici e fondatori provenienti dall’Italia e dall’intera area DACH scelga il NOI Techpark», afferma Pia Maria Zottl, responsabile dello Start-up Incubator del NOI. «Anche quest’anno abbiamo accolto start-up attive nei settori tecnologici Green, Digital, Food & Health e Automotive & Automation. Al NOI trovano ciò di cui una giovane impresa ha bisogno per crescere: un ecosistema dell’innovazionestimolante, una solida rete di aziende, centri di ricerca e partner, oltre a servizi su misura offerti dallo Start-up Incubator. È con grande piacere, inoltre, che vediamo continuamente aumentare la percentuale di start-up fondate e guidate da donne».