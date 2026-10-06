BOLZANO. Il ruolo dei Comuni nell'accoglienza e nell'integrazione delle famiglie con background migratorio sarà al centro del convegno in programma giovedì 8 ottobre a Bolzano. L'iniziativa, dal titolo “Comuni che accolgono, comunità che crescono. Il ruolo dei Comuni e delle reti locali nell'accoglienza di famiglie con esperienza migratoria”, punta a mettere a confronto esperienze, strumenti e modelli sviluppati sul territorio.

L'appuntamento è organizzato dal Servizio di coordinamento per l'integrazione, in collaborazione con il Forum Prevenzione, ed è rivolto in particolare a rappresentanti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali, dei servizi sociali e dei distretti sociali. L'incontro si terrà a partire dalle 14.30 nel cortile interno di Palazzo Widmann, in piazza Silvius Magnago.

Al centro del confronto ci sarà una questione che coinvolge sempre più direttamente le amministrazioni locali: come costruire percorsi di integrazione efficaci attraverso la collaborazione tra istituzioni, servizi e realtà del territorio. L'obiettivo è favorire uno scambio di esperienze tra Comuni e operatori e mettere in evidenza le soluzioni già sperimentate in Alto Adige.

Tra gli interventi previsti quello della ricercatrice di Eurac Verena Wisthaler, che presenterà il progetto “Integrazione sul territorio: prospettive e potenzialità”. Markus Frei, della Comunità comprensoriale Valle Isarco, parlerà invece del ruolo dei servizi sociali, mentre Barbara Bogoni, coordinatrice del Servizio di coordinamento per l'integrazione, illustrerà le attività portate avanti dal servizio.

Sono previsti anche i saluti dell'assessora provinciale alla Coesione sociale Rosmarie Pamer e di Christa Ladurnerdel Forum Prevenzione.

Una parte centrale del pomeriggio sarà dedicata alla tavola rotonda con esempi concreti di integrazione a livello locale. A confrontarsi saranno Martina Comploj, vicesindaca di Ortisei, Barbara Wopfner della Comunità comprensoriale Val Venosta, Elisa Golser del management regionale del Gal Val Pusteria, Fatima Ezzahra Ziyani dell'associazione Insieme Unterland, il sindaco di Vipiteno Peter Volgger e Leon Pergjoka, presidente del Consiglio d'integrazione e migrazione del Comune di Brunico.

Il convegno sarà inoltre l'occasione per conoscere più da vicino il lavoro di alcune realtà associative. Savera, OEW e Ubuntu saranno infatti presenti con appositi stand informativi per illustrare le proprie attività.

L'iniziativa arriva in un momento in cui l'integrazione viene sempre più affrontata anche a livello comunale, dove le amministrazioni si trovano a gestire concretamente i rapporti con le famiglie, l'accesso ai servizi e la costruzione di reti territoriali. Da qui la scelta di mettere in comune esperienze e strumenti, con l'obiettivo di individuare pratiche che possano essere adattate ai diversi contesti dell'Alto Adige.