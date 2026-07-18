BOLZANO. Il 46%, meno di uno studente su due, nelle prove Invalsi di quest’anno ha raggiunto «i traguardi previsti in italiano al termine del primo ciclo d’istruzione». Tradotto: in terza media, nelle scuole italiane dell’Alto Adige, la maggioranza dei ragazzi e delle ragazze fatica nella prima lingua.

Considerando la presenza di studenti bilingue, o con origini straniere, non per tutti l’italiano è per forza la madrelingua. Fatto sta che il dato, in calo costante dal 2018, è allarmante: siamo ultimi a pari merito con la Sicilia.

La percentuale sale leggermente alle superiori, dove però si registra un calo rispetto all’anno scorso: nelle classi seconde ha raggiunto almeno il livello adeguato in italiano il 49%, a fronte del 62% del 2025. In quinta superiore il dato si attesta al 51%, l’anno scorso era al 52 e nel 2019 al 62 per cento. Un crollo di undici punti percentuali negli ultimi sette anni.

Numeri in rosso anche per la matematica, in cui raggiunge la quota base il 48% degli studenti delle medie. Ottimi, invece, i risultati in inglese (tra l’80 e il 90%), anche se più bassi di quelli della scuola tedesca in Alto Adige.

«I dati ci indicano margini di miglioramento negli apprendimenti, non certificano il valore complessivo della scuola, che continua a garantire inclusione, benessere, partecipazione e una dispersione scolastica tra le più contenute del Paese», commenta il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta.

«Per un’analisi più approfondita», spiega il direttore del Servizio provinciale di valutazione, Terence Leone, «sarà necessario attendere i dati completi. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo osservato come alcuni fattori, tra cui il contesto socioeconomico e culturale e il background familiare, incidano in modo significativo sugli esiti».

Il vicepresidente della Provincia e assessore alla Scuola italiana Marco Galateo parla delle Invalsi come «opportunità per conoscere meglio il funzionamento del sistema scolastico e accompagnarne lo sviluppo. Il monitoraggio costante dei risultati ci aiuta a garantire un’offerta formativa sempre più efficace e a sostenere il successo scolastico di tutti gli studenti».

Dispersione implicita

Se i risultati non sono motivo di soddisfazione, c’è però un dato che lascia spazio alla speranza. In Alto Adige, gli studenti che al termine del primo ciclo di istruzione ottengono risultati non adeguati in tutte le discipline sono l’8,2%, contro una media nazionale del 12,3%.

Alle superiori la quota scende al 4%. Si tratta della cosiddetta dispersione implicita, il fenomeno per cui uno studente conclude il percorso di studi e consegue il diploma pur non avendo raggiunto competenze di base adeguate.

Le scuole primarie

Gli studenti più piccoli in Alto Adige hanno ottenuto i risultati migliori. In seconda primaria il 63% di bambine e bambini ha raggiunto almeno la fascia base in italiano, mentre in matematica si arriva al 60%.

Al termine della quinta primaria il 67% degli alunni raggiunge almeno la fascia base in italiano e il 59% in matematica, dato in linea con gli anni precedenti.

Eccellenti, e in miglioramento, i risultati in inglese: il 98% raggiunge il livello A1 in Reading e il 95% in Listening.

L’analisi

Di fronte alle criticità rilevate, l’Invalsi, che elabora e analizza le prove a livello nazionale, riflette sulle possibili cause.

«I risultati del 2026 confermano spesso una tendenza già osservata negli anni precedenti. Di fronte a questa continuità temporale, l’ipotesi di un effetto pandemico di medio-lungo periodo, pur mantenendo una propria plausibilità, appare sempre meno sufficiente a spiegare da solo le dinamiche osservate.

Diventa necessario interrogarsi anche su fattori di natura strutturale, riconducibili ai profondi cambiamenti sociali, culturali e tecnologici che stanno modificando i processi di insegnamento e apprendimento e, più in generale, il rapporto tra giovani, apprendimenti e scuola». MA.AN.