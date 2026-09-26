BOLZANO. Ottantasette chilogrammi di rifiuti raccolti in appena due ore lungo le rive dell’Isarco. È il bilancio dell’intervento organizzato sabato 26 settembre da Plastic Free Bolzano nell’ambito di “Sea & Rivers”, la mobilitazione che ha coinvolto oltre 200 località italiane.



Partiti da piazza Verdi, davanti al Teatro Stabile, 21 volontari hanno ripulito il tratto tra Ponte Loreto e la confluenza dell’Isarco con il Talvera, passando anche per il Giardino delle Religioni. All’iniziativa hanno preso parte due famiglie con bambini.

Tra i rifiuti recuperati c’erano una bicicletta abbandonata, un manufatto di ferro arrugginito del peso di circa 20 chili e numerosi mozziconi di sigaretta, trovati soprattutto vicino alle panchine. A guidare il gruppo erano Paola Amadei, Francesca Simbari, Barbara Perugini e Alexandra Perugini, con il sostegno della referente di Merano Sonia Milanese.

Le referenti di Plastic Free ringraziano i partecipanti e SEAB per la collaborazione. Invitano inoltre altri cittadini a unirsi alle prossime iniziative: «Bastano un paio d’ore e la voglia di contribuire concretamente al bene comune».