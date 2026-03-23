L’edicola sempre piena che vende tanti giornali

BOLZANO. Tra il via vai di turisti che acquistano gadget e tabacchi, anche di valore, o che si affidano ai servizi della ricevitoria ed edicola in piazza Walther, molti bolzanini scelgono proprio questo punto vendita per comprare il quotidiano Alto Adige. Sono almeno un centinaio i lettori che, ogni giorno, secondo quanto riferito dal responsabile Alessio Ezechiele, acquistano qui la loro copia, nell'edicola affacciata sulla piazza salotto della città. Tra loro anche Jamar Zanini, che ieri mattina ha ricevuto il giornale direttamente dalle mani di chi contribuisce a realizzarlo: il nostro cronista di nera e giudiziaria Aliosha Bona.



«Spesso - racconta il lettore - decido se acquistare il giornale dopo aver letto le locandine esposte all'esterno dell'edicola. Se ci sono titoli che mi interessano, lo compro. E devo dire che succede spesso. Leggo soprattutto la cronaca, ma ogni tanto do un'occhiata anche all'oroscopo».Il flusso dei clienti è continuo, come è normale per un punto vendita così centrale.«Sì, il giornale è molto richiesto - spiega Ezechiele - vendiamo in media oltre un centinaio di copie al giorno, principalmente ai bolzanini».



Nel locale, però, non mancano i turisti in visita in città. E non tutti hanno fretta di andar via. «Capita spesso che qualcuno si fermi e si scambino due parole, prendendo spunto dai titoli della prima pagina proprio del quotidiano. Si commentano le notizie di sport, principalmente quelle che riguardano Sinner, ma anche fatti di cronaca, soprattutto legati alla violenza di genere». Un tema che, purtroppo, continua a occupare uno spazio rilevante nella cronaca nazionale. Intanto, ieri mattina, nella piazza illuminata da uno splendido sole, si respirava già un clima primaverile. «Lavorare in piazza Walther è molto bello, soprattutto in questo periodo: si sta bene e anche gli affari sono soddisfacenti», conclude l'edicolante. L'edicola è aperta anche domani, domenica 22 marzo.