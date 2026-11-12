BOLZANO. I Piani guardano al proprio futuro di nuova centralità urbana, ben sapendo che l'Areale, destinato a incidere profondamente sul quartiere, non è alle porte. I tempi della grande opera di riqualificazione sembrano infatti superare ormai i prossimi quindici anni. Nel frattempo, però, altri progetti potrebbero cambiare il volto della zona.

Quasi 200 nuovi appartamenti

Da qui nasce un progetto, oggetto di confronto con il Comune ormai da due anni e mezzo, che delinea una sorta di rione nel rione: quasi 200 nuovi appartamenti lungo l'asse interno tra via Macello e via Piani d'Isarco, distribuiti in sei edifici collegati tra loro. Un intervento che non punta soltanto a una trasformazione architettonica, ma anche a una nuova organizzazione urbanistica.

Il viale di collegamento

È previsto un viale che colleghi la strada principale dei Piani con la chiesa di San Giuseppe, costruita da Marcello Piacentini e oggi circondata dai complessi abitativi. L'obiettivo è aprire il quartiere a una nuova connessione tra interno ed esterno, superando l'attuale isolamento determinato dalla sua stessa espansione.

La compatibilità con l'Areale

Un altro elemento che ha permesso al progetto di proseguire il confronto in municipio è la sua compatibilità con quello dell'Areale. Sulla mappa, infatti, il nuovo insediamento si trova accanto all'area interessata dalla futura riqualificazione urbana, senza interferire con la sua realizzazione. Al contrario, sono previsti diversi elementi di continuità con l'assetto che il quartiere potrebbe assumere una volta completata l'opera.

Il tandem di imprese Tosolini-Valenti

A promuovere la nuova urbanizzazione è il tandem di imprese costituito da Habitat e Maison, che fanno capo ai gruppi Tosolini e Valenti, da decenni attivi nel settore delle costruzioni sul territorio.

Alzare l'indice di densità

Al centro del confronto con il Comune c'è soprattutto la richiesta di portare l'indice di densità edilizia da 2,5 a 3,5, modificando il rapporto tra metri cubi edificabili e superficie dell'area. A sostenere la proposta è il fatto che il valore di 3,5 caratterizza già gli edifici storicamente presenti nelle zone circostanti.

«Si tratterebbe in sostanza di rendere omogenei gli indici in tutta la zona, risolvendo anche alcune asimmetrie sul piano dello stato di fatto del quartiere», spiegano dallo studio di architettura Area 17, incaricato della progettazione.

I sei edifici previsti tra la chiesa e via Macello non sarebbero quindi interventi isolati, ma parte di un ridisegno più ampio degli assi viabilistici. La proposta punta a privilegiare i percorsi ciclo-pedonali e a introdurre nuove alberature, soprattutto lungo il collegamento tra la parrocchia e le direttrici che conducono al centro città.

Il confronto tra pubblico e privato riguarda dunque anche la modifica del piano di attuazione, con l'adeguamento degli indici di densità a quelli già presenti nelle aree limitrofe. Attorno al progetto Habitat-Maison si stanno infatti delineando altre trasformazioni, a partire dalla grande operazione sull'Areale fino alle prospettive di sviluppo dell'area dell'ex caserma Gorio.

I Piani sembrano così prepararsi a una nuova identità urbana: quella di una periferia destinata a diventare sempre più vicina al centro, anche nella sua funzione. A sud sono già state realizzate diverse unità abitative, di fronte al Cineplexx e a ridosso dei binari. Ora potrebbe essere il turno del quadrante che si affaccia verso via Renon. Una trasformazione che, osservando la mappa della città, appare coerente con la posizione sempre più centrale del quartiere.

Ex Gorio, altri 220 alloggi

Poco più avanti, nell'area dell'ex caserma Gorio, da anni in attesa di una nuova destinazione in una città alle prese con una forte domanda abitativa, il gruppo Podini punta a realizzare altri 220 appartamenti. Entro due anni si potrebbe iniziare a vedere la conclusione del cantiere.

Resta invece ancora fermo il progetto dell'Areale. Proprio nei giorni scorsi, intanto, Thibault Chavanat, l'ingegnere che ha realizzato il Waltherpark, è entrato nella Sta con un incarico specifico dedicato alla grande opera di riqualificazione.