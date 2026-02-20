La Guardia di Finanza ha ricordato il sacrificio di Stefano Gottardi

BOLZANO. Oggi, 20 febbraio, il Comando Provinciale Bolzano della Guardia di Finanza ha commemorato il sacrificio dell’appuntato Stefano Gottardi, finanziere del Soccorso Alpino, a ventiquattro anni dalla sua scomparsa. Alla cerimonia era presente il Comandante Regionale Trentino Alto Adige, generale Gavino Putzu.

Il 20 febbraio 2002, in Val Senales, Stefano Gottardi, 31 anni, era impegnato con i colleghi della Stazione S.A.G.F. di Certosa nelle ricerche di un turista tedesco disperso dopo un’uscita fuoripista in snowboard. Le operazioni erano iniziate già la sera precedente, nonostante condizioni meteo difficili e l’approssimarsi del buio.

La mattina seguente, mentre la squadra perlustrava un pendio particolarmente scosceso, il distacco improvviso di una slavina travolse il finanziere, seppellendolo sotto oltre tre metri di neve. I colleghi riuscirono a riportarlo in superficie in pochi minuti, ma i traumi riportati si rivelarono fatali.

La commemorazione si è svolta presso la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano, intitolata alla sua memoria, alla presenza di una rappresentanza dei militari e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Per il suo gesto di altruismo e spirito di servizio, all’ppuntato Stefano Gottardi è stata conferita la Medaglia d’oro al Valor Civile, con la motivazione che ne ricorda il sacrificio “ai più nobili ideali di altruismo ed abnegazione” in Val Senales.