BOLZANO. Tre borse di studio per la prestigiosa Joffrey Ballet di New York, due secondi posti e importanti piazzamenti internazionali. È il bilancio della trasferta a Parigi della Tandance, sezione della SSV Bozen diretta da Chiara Tanesini, protagonista delle semifinali mondiali dello Youth America Grand Prix (YAGP), una delle più importanti competizioni internazionali di danza classica dedicate ai giovani talenti dagli 8 ai 18 anni.

Un palcoscenico di altissimo livello, che richiama ballerini da tutto il mondo e offre loro la possibilità di confrontarsi con coetanei di grande talento, davanti a giurie composte da professionisti del settore.

A distinguersi è stato soprattutto Milo Bruschi, unico ragazzo della delegazione bolzanina, che ha conquistato un doppio secondo posto: nella danza classica e nella danza contemporanea. Due risultati ai quali si aggiungono una borsa di studio al 100% per la Joffrey Ballet di New York e un'altra borsa di studio a Berlino. Un riconoscimento importante per il giovane danzatore, capace di imporsi in entrambe le discipline.

Grandi soddisfazioni anche per Alice Cibó Principi e Maren Cola, premiate a loro volta con una borsa di studio per la Joffrey Ballet. Salgono così a tre gli allievi della Tandance che hanno ottenuto l'opportunità di perfezionare la propria formazione nella prestigiosa istituzione americana. A completare il quadro dei risultati è il duo formato da Iris Haliti e Arianna Scaratti, entrato tra le prime dodici coppie nella categoria Duo Contemporary, con una coreografia firmata da Elena Milanese. Dietro i riconoscimenti conquistati a Parigi c'è un lungo lavoro di preparazione artistica e tecnica. Chiara Tanesini ha seguito personalmente gli allievi durante tutto il percorso, curando le coreografie individuali e accompagnando i giovani ballerini nella preparazione alla competizione. Per la SSV Bozen si tratta di una conferma della qualità del lavoro svolto dalla sezione Tandance, capace di portare i propri allievi a competere con alcune delle migliori scuole di danza internazionali. L'esperienza parigina rappresenta però soltanto una tappa. Il prossimo appuntamento è fissato per aprile a Tampa, in Florida, dove si svolgeranno le finali mondiali dello Youth America Grand Prix. Un'altra occasione di confronto e crescita per i giovani talenti bolzanini, che tornano dalla Francia con un bagaglio di risultati e nuove opportunità per il loro futuro nella danza. Da sottolineare anche il valore delle borse di studio conquistate, che non rappresentano soltanto un premio per i risultati ottenuti, ma aprono ai giovani danzatori nuove prospettive di formazione e crescita professionale. Per una realtà come la Tandance, il confronto con scuole e accademie di livello internazionale costituisce inoltre uno stimolo a proseguire nel lavoro quotidiano, investendo sulla preparazione tecnica, sull'espressività e sulla valorizzazione dei talenti.