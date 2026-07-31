BRAIES. Dal 3 al 7 agosto l'Ufficio provinciale Gestione fauna selvatica condurrà un monitoraggio ittico nel Lago di Braies per valutarne lo stato ecologico, in conformità con la Direttiva quadro sulle acque dell'Unione Europea.



L'operazione, svolta in collaborazione con il Centro Tutela Specie Acquatiche e l'Unione pesca Alto Adige, riprende le rilevazioni nell'area a distanza di 12 anni dall'ultimo censimento del 2012. I tecnici rileveranno la composizione delle specie, l'abbondanza, la struttura per età e il sesso della popolazione ittica.



Le operazioni prevedono l'impiego di reti posizionate a varie profondità durante la notte e l'uso della pesca elettrica lungo le zone costiere durante il giorno tramite gommone. I pesci catturati verranno misurati, pesati e immediatamente reintrodotti incolumi nel lago.



L'iniziativa rientra nei controlli periodici previsti ogni sei anni nei principali bacini naturali dell'Alto Adige, utili a monitorare la qualità ambientale e a pianificare eventuali interventi di tutela.