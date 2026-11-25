BOLZANO. Con il nuovo orario dei trasporti, dal 13 dicembre sarà attiva la linea autobus 208 Merano-Lana-Bolzano, pensata per semplificare gli spostamenti quotidiani verso il capoluogo. Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì, nelle fasce di maggiore affluenza: mattino, mezzogiorno e pomeriggio.

La nuova linea permetterà di raggiungere Bolzano da Lana senza dover cambiare autobus alla stazione ferroviaria di Lana-Postal. Tra Postal e il capoluogo saranno previste soltanto le fermate principali, per rendere il collegamento più rapido.

L'iniziativa punta a rispondere alle esigenze di pendolari, studenti e lavoratori che si spostano regolarmente tra il Burgraviato e Bolzano. Il servizio integrerà i collegamenti già esistenti su autobus e treno.

«Con la nuova linea 208 realizziamo ora un collegamento che permette alle persone di risparmiare tempo ed evitare cambi di mezzo», ha spiegato l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

La linea non sarà attiva domenica 13 dicembre, giorno di entrata in vigore del nuovo orario. Gli orari delle partenze e le fermate sono consultabili sull'app e sul portale di altoadigemobilità.