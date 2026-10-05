LANA-POSTAL. Via libera al risanamento del tetto della stazione ferroviaria di Lana-Postal. La Giunta provinciale ha approvato nella seduta del 2 ottobre la convenzione con il Comune di Postal per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio ferroviario.

Il progetto prevede il recupero e il risanamento della copertura della stazione, con una serie di interventi necessari a garantire nel tempo la corretta conservazione della struttura. Per l’intervento è stato acquisito anche il parere della Soprintendenza ai beni culturali, considerata la particolare attenzione richiesta per la tutela e il recupero dell’edificio.

A occuparsi della realizzazione dei lavori sarà il Comune di Postal, sulla base degli accordi già esistenti con la Provincia e con Rfi - Rete Ferroviaria Italiana. La Provincia autonoma di Bolzano garantirà invece la copertura finanziaria dell’intervento, attraverso un contributo massimo di 275.171,03 euro, pari al 100 per cento dei costi stimati per il progetto.

La convenzione approvata dalla Giunta provinciale definisce nel dettaglio i compiti e le responsabilità di Provincia e Comune nella realizzazione dell’opera. Il progetto comunale era stato approvato già nel settembre del 2025.

«La ferrovia è uno degli assi centrali della mobilità del futuro in Alto Adige. Investire sulla rete significa anche prenderci cura delle stazioni e delle infrastrutture che le persone utilizzano ogni giorno», ha spiegato l’assessore provinciale alla Mobilità e alle Infrastrutture Daniel Alfreider.

L’intervento sulla stazione di Lana-Postal si inserisce quindi nel più ampio percorso di manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie altoatesine, con particolare attenzione anche agli edifici storici legati alla rete ferroviaria. L’obiettivo è intervenire sulla struttura esistente garantendone la conservazione e adeguandola alle esigenze di una rete destinata ad avere un ruolo sempre più importante nella mobilità provinciale.