BOLZANO. Comune e Provincia di Bolzano uniscono le forze in vista della demolizione dell'ex scuola Pascoli, passaggio propedeutico alla realizzazione del nuovo Polo Bibliotecario. L'avvio dei lavori, previsto per la seconda metà di luglio, è stato al centro di un vertice operativo tra il sindaco Claudio Corrarati, l'assessora comunale alla Mobilità Johanna Ramoser e l'assessore provinciale alle Opere pubbliche Christian Bianchi, mirato a pianificare sicurezza e viabilità nell'area del cantiere.

Tra le misure condivise dai tecnici e dalla Polizia Locale, spicca il potenziamento della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, con particolare attenzione alla messa in sicurezza dell'attraversamento ciclopedonale tra via Longon e corso Libertà. Gli amministratori hanno assicurato il massimo coordinamento per ridurre al minimo i disagi per i residenti e le attività economiche, garantendo una trasparente e costante informazione ai cittadini sulle varie fasi dei lavori.

Nessuna ripercussione, infine, per il mercato del sabato: le transenne del cantiere saranno arretrate ogni venerdì sera per consentire il regolare posizionamento dei banchi, mentre nel fine settimana i mezzi pesanti non avranno accesso all'area e le lavorazioni avverranno esclusivamente all'interno della struttura. (