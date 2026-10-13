BOLZANO. Forse un giorno sarà l'elegante e nuova casa di Ötzi, ma ad oggi sembra essere diventata un bivacco per persone senza dimora in cerca di un ricovero per proteggersi dai primi freddi.

La struttura

I segni che l'ex sede Enel di proprietà dell'immobiliarista Tosolini, all'incrocio tra via Dante e via Druso, fosse abitata erano evidenti da tempo sulle finestre che affacciano sul parco del Talvera: alcune con i vetri spaccati, altre con le imposte spalancate. Questo nonostante il fatto che le finestre più facilmente accessibili fossero protette da reti elettrosaldate. Evidenti i segni anche sulle reti di recinzione piegate da chi le ha scavalcate. Ad aver trasformato la struttura in ricovero di fortuna sarebbero alcuni cittadini stranieri senza dimora. Dalle finestre lasciate aperte si vede anche ciò che sembrano essere giacigli di fortuna realizzati all'interno.

Testimoni

La settimana scorsa gli operai di una ditta incaricata di effettuare delle misurazioni hanno preferito lavorare soltanto esternamente evitando l'intervento che era programmato anche all'interno. «Sapevamo che la struttura fosse disabitata - ha detto un operaio uscendo - Abbiamo fatto il sopralluogo esterno e ci siamo fermati. Abbiamo visto che dentro c'era gente e abbiamo deciso di non rischiare e non siamo entrati. Faremo le segnalazioni a chi di dovere».

La lite e le urla

La prova che la struttura sia abitata, anche se abusivamente, sarebbe arrivata all'alba di domenica mattina, 11 ottobre, quando le urla di un giovane ha svegliato il vicinato. Il ragazzo ha sfogato la sua rabbia urlando e sostenendo di essere stato aggredito e picchiato, all'interno del palazzo da un altro straniero. «Mi ha dato un pugno e mi ha colpito con un bastone» continuava ripetere anche agli agenti della questura arrivati con tre volanti.

Il sopralluogo

I poliziotti hanno scavalcato la recinzione effettuando un sopralluogo. Poco dopo due uomini sono usciti scavalcando a loro volta la recinzione e allontanandosi. In attesa che la struttura diventi la casa "dell'uomo dei ghiacci", così come sembra essere destinata, bisognerà evitare che diventi un luogo pericoloso e senza controllo.