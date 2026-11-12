BOLZANO. Una carriera costruita tra intuizioni imprenditoriali, nuovi format di ristorazione e iniziative capaci di valorizzare il territorio. L’Unione albergatori e pubblici esercenti dell’Alto Adige (HGV) ha assegnato a Rudi Christof, di Appiano, il Premio alla Carriera Gastronomica, riconoscimento consegnato durante il ricevimento annuale dell’associazione all’Auditorium di Bolzano.

A sottolineare il contributo del ristoratore è stata la vicepresidente dell’HGV Judith Rainer, che ha ricordato il suo ruolo nello sviluppo della gastronomia locale. Christof, ha evidenziato, ha saputo intercettare le nuove tendenze, trasformarle in progetti concreti e interpretare nel tempo le esigenze degli ospiti.

Nel corso della sua attività ha dato vita a diverse realtà della ristorazione di Appiano: dal ristorante Blaue Traube di San Michele al Pub Columbus, tra i primi Irish pub dell’Alto Adige, passando per il Café Käfer e il Restaurant Steakhouse. Esperienze differenti, accomunate dalla volontà di sperimentare e rinnovare l’offerta gastronomica.

Il suo impegno si è esteso anche alla promozione del territorio. Per molti anni presidente locale dell’HGV di Appiano, Christof è stato l’ideatore della rassegna Eppaner Bauernkuchl, che già negli anni Ottanta figurava tra le settimane gastronomiche più apprezzate della provincia. Ha inoltre contribuito alla nascita delle Settimane Enoculturali di Appiano, del «Mercoledì lungo» nel centro di San Michele e della «Gastliche Tafel» a San Paolo.

Visibilmente emozionato al momento della premiazione, Christof ha ripercorso i decenni della propria carriera, soffermandosi soprattutto sul significato dell'accoglienza. «Essere un buon padrone di casa è per me molto più di una professione. È la gioia di accogliere le persone con calore, creare occasioni di incontro e regalare loro momenti indimenticabili», ha dichiarato.

Un principio che, secondo il ristoratore, continua a rappresentare il cuore del settore anche di fronte ai cambiamenti della gastronomia. «Una cosa è rimasta immutata: il desiderio degli ospiti di essere accolti con calore e di sentirsi i benvenuti», ha concluso, esprimendo l'auspicio di una gastronomia altoatesina forte e pronta ad affrontare le sfide future.