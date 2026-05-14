Lido di Bolzano 2026: sicurezza, sport e tariffe stabili per famiglie e giovani

BOLZANO. Il Sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, e l’Assessore allo Sport, Patrizia Brillo, hanno presentato questa mattina, 14 maggio, la stagione 2026 del Lido di viale Trieste, che aprirà ufficialmente il 16 maggio e resterà operativo fino al 13 settembre. Per il quarto anno consecutivo, l’Amministrazione comunale ha deciso di mantenere invariate le tariffe, per offrire un sostegno concreto alle famiglie in un periodo di incertezze economiche. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza del Lido come punto di riferimento per le famiglie che sceglieranno di trascorrere l’estate in città, non solo per la balneazione, ma anche per sport e socialità.

I dati della prevendita degli abbonamenti sono positivi, con 151 armadi guardaroba e 138 cabine già assegnate. La stagione 2025 ha registrato oltre 116.000 ingressi e un picco di 3.179 presenze in una sola giornata. L’impianto è stato frequentato da oltre 10.000 bambini e ragazzi attraverso gruppi estivi e attività dedicate. La gestione della struttura ha visto anche la vendita di 407 abbonamenti stagionali e 1.826 carnet da dodici ingressi. La conferma dei numeri ha consolidato il Lido come punto di riferimento per la cittadinanza.

Per la stagione 2026, sono confermati i servizi di sicurezza e l’attenzione ai più giovani, con la presenza di streetworker e il rafforzamento del presidio della Polizia Municipale durante i fine settimana. Inoltre, saranno impegnati 9-10 assistenti bagnanti e personale di supporto. Resteranno invariati anche gli orari di apertura mattutina dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, e la pausa pranzo agevolata a 4 euro. I campi sportivi di calcetto, basket e beach volley sono a disposizione degli utenti.

Il Lido ospiterà anche importanti eventi sportivi, tra cui una gara provinciale di nuoto il 6 e 7 giugno e il “Bolzano Diving Meeting Alto Adige – Südtirol” dal 3 al 5 luglio, organizzato con il supporto di Bolzano Nuoto. La struttura continuerà a essere accessibile per famiglie, giovani e anziani, offrendo occasioni di sport, relax e aggregazione. Il Lido aprirà regolarmente sabato 16 maggio, indipendentemente dalle condizioni meteo.