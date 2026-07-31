BOLZANO. Il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, ha accusato un lieve malore che ha reso necessari accertamenti e cure tempestive. Le sue condizioni di salute sono buone e il decorso procede positivamente.

Lo ha reso noto lo stesso Comune, spiegando che il primo cittadino potrà riprendere a breve la normale attività istituzionale al servizio della città e dei cittadini.

Claudio Corrarati ha voluto ringraziare l'Ospedale di Bolzano e tutta l'équipe della struttura di emergenza cardiologica per «la straordinaria professionalità, la competenza e l'umanità dimostrate». Un pensiero di riconoscenza è stato rivolto anche a tutto il personale sanitario per l'impegno e la dedizione dimostrati durante l'assistenza.