BOLZANO. Cambio al vertice per uno dei gruppi più conosciuti della ristorazione e dell'intrattenimento bolzanino. Manuel Nardo cede Wolf Holding a Giulio De Lorenzis, che negli ultimi sei anni ha lavorato al suo fianco come direttore esecutivo delle diverse attività. Il passaggio di proprietà è stato perfezionato ieri davanti al notaio Elio Villa. Con Wolf Holding cambiano dunque proprietario BlackSheep, Bozen Blind Club, Temple Bar Bolzano e Mirò Club. Un piccolo impero dell'intrattenimento cittadino che, secondo i dati forniti dalla società, sviluppa oggi un volume d'affari superiore ai 2 milioni di euro e garantisce lavoro a 30 famiglie.

L'operazione segna l'uscita dalla gestione diretta di Nardo, ma punta sulla continuità: De Lorenzis conosce infatti dall'interno il gruppo, essendone direttore esecutivo dal 2020. Nessuna rivoluzione annunciata neppure per i locali. La nuova proprietà conferma tutti gli asset esistenti e guarda già a un'ulteriore espansione, con nuove aperture previste nel corso del 2027.Alla base della decisione di Nardo c'è una nuova opportunità professionale nel settore della birra: un incarico della durata di otto anni per seguire l'apertura e lo sviluppo di un brand internazionale sui mercati italiano e dell'Europa meridionale.

Un impegno strategico e commerciale che non comporterà però il suo addio a Bolzano. Nardo manterrà infatti in città la propria base personale e professionale e continuerà anche l'attività politica come consigliere comunale.«Resto a Bolzano: qui vivo, qui continuo a lavorare e qui mantengo tutti i miei impegni», chiarisce. A spingerlo alla cessione è soprattutto l'impossibilità di conciliare il nuovo incarico con la gestione quotidiana dei locali. «È un lavoro che richiede una presenza ogni sera, sette giorni su sette. Non è un impegno che si può seguire a metà. Per rispetto verso i locali, i collaboratori e i clienti ho preferito fare una scelta netta e affidare il gruppo a chi può dedicarcisi pienamente». Da qui la scelta di De Lorenzis, maturata all'interno della stessa squadra.

«Sono felice di lasciare quanto costruito in mani capaci e sicure», sottolinea Nardo, indicando nel suo successore un imprenditore in grado di garantire sia lo sviluppo delle attività sia la continuità occupazionale. Per De Lorenzis si tratta ora di passare dalla gestione alla proprietà. «In questi anni di collaborazione spalla a spalla ho imparato molto e credo di essere maturo per poter continuare il cammino al timone», commenta. E non nasconde il peso dell'operazione: «L'investimento è importante, la responsabilità è molta, ma le soddisfazioni presenti e future sono certo ripagheranno l'impegno». La Wolf Holding cambia dunque proprietario senza cambiare squadra né, almeno per ora, rotta. La prima vera impronta della nuova gestione dovrebbe vedersi nel 2027, quando ai cinque locali attualmente controllati dal gruppo dovrebbero aggiungersi nuove aperture. (Nella foto da sinistra: Giulio De Lorenzis, Elio Villa e Manuel Nardo)