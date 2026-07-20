BOLZANO. Ancora un furto al distributore Esso di Maso della Pieve: è il diciassettesimo. Nella notte tra venerdì e sabato i malviventi si sono avvicinati alla cassa automatica dell'autolavaggio, rompendola a picconate. Un vicino ha sentito il rumore e i ladri sono fuggiti. A fare la conta dei danni subiti negli anni è il titolare Walter Soppera. «Hanno forzato la cassetta rubando pochi spicci - racconta - È la quarta volta, e sono botte di 400 euro per ripararla. La spesa più ingente è sempre riparare i danni causati. Non ce la faccio più, ci hanno proprio presi di mira».

I precedenti

Nel 2019 due ladri avevano raggiunto a piedi la stazione di servizio e poi, utilizzando un piede di porco, avevano forzato e aperto il cambiamonete dell'autolavaggio self-service. Nel 2021 i malviventi avevano distrutto una telecamera di sorveglianza e rotto il bancomat dell'autolavaggio. Il bottino anche quella volta era stato magro, circa 200 euro, ma con 4 mila euro di danni. Nel 2023 ancora un furto al cambiamonete dell'autolavaggio. Un mese dopo i ladri avevano rotto la vetrina a sassate.

«Ci sentiamo indifesi», racconta Walter Soppera, «Anche se i malviventi vengono identificati non gli viene fatto nulla. Come è già accaduto. E per me, ogni volta, sono spese da centinaia o migliaia di euro. Ho installato delle telecamere, ma a quanto pare non basta».

Il distributore Esso di Maso della Pieve è aperto dal 2008 e il titolare è anche presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti. MA.AN.