APPIANO. Lunedì 30 novembre 2026 partiranno i lavori per due rotatorie allo svincolo di Appiano, tra la MeBo e la statale 42 del Tonale e della Mendola. L’intervento, consegnato venerdì 20 novembre 2026, punta a ridurre il rischio di incidenti sulle rampe e a rendere più scorrevoli i collegamenti con l’Oltradige.

Le rotatorie avranno un diametro esterno di 58 metri ciascuna e saranno collegate alla MeBo in direzione Bolzano e Merano. Tra Pillhof e l’imbocco verso Bolzano sarà realizzata una corsia preferenziale per gli autobus, compatibile con una futura linea tranviaria. La corsia punta a migliorare la puntualità del servizio degli autobus. L’assessore Daniel Alfreider ha ribadito l’obiettivo di ridurre gli incidenti. Il sindaco Lorenz Ebner ha assicurato che il Comune seguirà i lavori con attenzione alle esigenze di residenti e imprese.

Dopo l’allestimento del cantiere, da febbraio 2027 partiranno il consolidamento del terreno e la costruzione dei rilevati su cui sorgeranno le rotatorie. In parallelo saranno adeguati i ponti esistenti sui due lati dell’Adige. Questa fase durerà circa un anno e si svolgerà fuori dalla sede stradale, senza interferire con il flusso principale del traffico.

L’avvio dei lavori di completamento è previsto da giugno 2028, quando gli assestamenti dei rilevati, tenuti sotto controllo, si saranno ridotti al minimo. Il traffico sulla strada dell’Oltradige sarà deviato sulle nuove carreggiate. Resteranno aperte tutte le direzioni di marcia, con velocità ridotta nell’area dello svincolo. L’opera è cofinanziata dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.