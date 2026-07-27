BOLZANO. Proseguono gli interventi di manutenzione lungo la superstrada SS38 MeBo, con nuove modifiche alla circolazione previste nei prossimi giorni.

Nella giornata di martedì 28 luglio, la rampa di uscita Bolzano Zona Industriale resterà chiusa al traffico dalle 5 alle 18 per consentire l'esecuzione di lavori di asfaltatura.

Sempre sulla SS38, è chiusa anche la rampa di entrata di Lana-Postal, dove sono in corso interventi sul manto stradale. La riapertura è prevista entro le 12 di martedì 28 luglio.

I lavori proseguiranno anche nelle prossime settimane. Fino al 7 agosto, tra Merano Sud/Sinigo e Merano Maia Bassa, un tratto di circa 500 metri sarà percorribile su una sola corsia per permettere il rifacimento della carreggiata. Nella giornata del 27 luglio, inoltre, un analogo restringimento interessa anche un tratto compreso tra Gargazzone e Terlano.

La Provincia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni alla viabilità. Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul portale della Centrale Viabilità provinciale.

(foto Usp)