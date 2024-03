Meloni e le proteste: «Sono cintura nera di contestazioni»

BOLZANO. "Io sono cintura nera di contestazioni". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a Bolzano per la firma dell'accordo sul fondo per lo sviluppo e la coesione, commentando le proteste in Alto Adige in occasione della formazione della giunta provinciale che vede la Svp alleata a Fratelli d'Italia.

"È una dinamica che, in politica, è abbastanza normale - ha aggiunto Meloni - C'è sempre qualcuno che non è d'accordo, è normale, giusto e democratico, però, poi, la giunta nasce anche sulla base di risultati elettorali, per cui bisogna anche rispettare il voto della maggioranza dei cittadini".